За оскорбление полицейского липчанина приговорили к обязательным работам

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину признал и раскаялся в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

34-летнего жителя Чаплыгинского округа привлекли к административной ответственности за публичное оскорбление представителя власти. Нарушителя приговорили к обязательным работам. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, нести наказание он будет в течение 240 часов.

Уточняется, что оскорбил мужчина, который тогда был пьян, участкового уполномоченного полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В присутствии посторонних лиц нарушитель унижал стража правопорядка, употреблял бранные слова и непристойные выражения. В судебном заседании с предъявленным обвинением он согласился в полном объеме, вину признал, в содеянном раскаялся и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.