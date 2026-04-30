НовостиОбщество30 апреля 2026 11:38

Елецкие хирурги извлекли инородное тело из устья аппендикса пациента

Мужчина проглотил острый металлический предмет
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Медицинские работники справились с непростой задачей.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Хирурги Ельца извлекли инородное тело из устья аппендикса пациента. Оказалось, мужчина проглотил острый металлический предмет. Потребовалось проведение колоноскопии. К счастью, все закончилось благополучно.

Как сообщила глава областного минздрава Лилия Самошина, при проведении колоноскопии врачи Елецкой городской клинической больницы им. Н.А. Семашко обнаружили предмет в анатомически труднодоступном месте. Это осложняло проведение эндоскопической операции, но медицинские работники справились с непростой задачей. Уточняется, что в настоящее время пациент идет на поправку.