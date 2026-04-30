Первые дни мая запомнятся липчанам праздничными мероприятиями в парках

С 1 по 3 мая жителей Липецка ждут праздничные мероприятия в парках города. Горожан приглашают отметить яркое начало сезона. Как сообщили в администрации областного центра, культурные пространства превратятся в настоящие центры притяжения.

– Жителей и гостей Липецка ждут зажигательные концерты, душевные музыкальные программы, танцы до упаду на дискотеках и еще море ярких событий. Развлекательные мероприятия будут радовать всех до самого октября. Приходите всей семьей, берите с собой друзей и проведите эти выходные весело, – говорится в сообщении в MAX-канале липецкой мэрии.

Уточняется, что все мероприятия запланированы на вторую половину дня – с 16:00. Гостей ждут в Парке Победы, Нижнем парке, детском парке «Сказка» и Быхановом саду.