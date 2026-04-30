От укусов клещей в Липецкой области уже пострадали 158 детей

С начала сезона в Липецкой области от укусов клещей уже пострадали 424 человека. Среди них 158 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, из числа снятых с людей и доставленных для исследования клещей пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 6,4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,2%.

Специалисты отмечают, что чаще всего присасывание клещей произошло на территории частных домовладений и приусадебных участков, а также в природных условиях. В этой связи собственникам домовладений необходимо следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров – выкашивать траву, убирать мусор и прошлогоднюю листву, прореживать густые кустарники. Кроме того, рекомендуется проводить акарицидную обработку территории. Договор на эти работы следует заключать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.

В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями опасных заболеваний проводится на базе 3-х лабораторий:

– опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а (контактный телефон: 30-86-51, 27-70-10);

– клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а (контактный телефон: 33-43-56, 33-26-59);

– лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (контактный телефон: 55-90-40, 55-58-03).

В Роспотребнадзоре жителям напомнили, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей. Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды и применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.