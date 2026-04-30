С 1 мая в Липецке начнут ограничивать подачу горячей воды

1 мая специалисты «РИР Энерго» начнут работы на тепловых сетях от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Липецке с 1 мая начнут ограничивать подачу горячей воды. На теплосетях стартует сезон гидравлических испытаний. Об этом стало известно из сообщения администрации областного центра.

Уже завтра, 1 мая, специалисты «РИР Энерго» начнут соответствующие работы на тепловых сетях от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Уточняется, что испытания и ремонт сетей в этих зонах продлятся с 1 по 14 мая включительно.

Жителям Липецка предлагают ознакомиться с актуальным графиком отключения на сайте компании.