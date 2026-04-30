До 5 лет грозит жителю Липецка за спонсорскую помощь для иностранной организации

В Липецке 39-летний местный житель попал под уголовное дело. Его подозревают в финансировании деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. По данным пресс-службы областного следкома, мужчина знал об особом правовом статусе организации и тем не менее предоставил денежные средства для обеспечения ее целей. Такую спонсорскую помощь он оказал в феврале 2024 года.

– Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. Обнаруженные по месту жительства подозреваемого технические средства связи, используемые для перечисления денежных средств, а также литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, изъяты и признаны вещественными доказательствами, – сообщили в СУ СКР по Липецкой области.

Расследование продолжается. Липчанину грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.