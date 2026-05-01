В Липецкой области подросток создавал аккаунты, а затем продавал их мошенникам

Когда подросток осознал последствия своих действий, было уже поздно – он сам стал соучастником мошеннической схемы.

В Липецке сотрудники полиции задержали подростка, который нашел в Интернете незаконный способ заработать деньги. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, юноша создавал аккаунты, а затем продавал их мошенникам.

О том, как все это делать, злоумышленники рассказали несовершеннолетнему исполнителю в мессенджере. Такая подработка продолжалась в течение трех месяцев. Когда подросток осознал последствия своих действий, было уже поздно – он сам стал соучастником мошеннической схемы.

Правоохранители проводят расследование. Юношу за совершение общественно опасного деяния могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок до 3 лет.