Общественная палата Липецкой области приступила к работе в обновленном составе

В Липецкой области начал свою деятельность обновленный состав региональной Общественной палаты. Срок полномочий восьмого созыва составит три года. Как сообщили в пресс-службе облправительства, в состав палаты вошли 48 представителей некоммерческих организаций, социально ориентированных объединений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и СМИ.

На первом заседании на пост председателя была переизбрана Елена Гончарова, которая возглавляет Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ее заместителями избраны ветеран специальной военной операции, участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Раев и профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова.

Новому составу предстоит продолжить работу по развитию институтов гражданского общества, экспертной оценке региональных законопроектов и общественному контролю.