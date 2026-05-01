НовостиОбщество1 мая 2026 8:38

Общественная палата Липецкой области приступила к работе в обновленном составе

Срок полномочий восьмого созыва составит три года
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

В Липецкой области начал свою деятельность обновленный состав региональной Общественной палаты. Срок полномочий восьмого созыва составит три года. Как сообщили в пресс-службе облправительства, в состав палаты вошли 48 представителей некоммерческих организаций, социально ориентированных объединений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и СМИ.

На первом заседании на пост председателя была переизбрана Елена Гончарова, которая возглавляет Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ее заместителями избраны ветеран специальной военной операции, участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Раев и профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», заместитель директора по научной работе Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Смыслова.

Новому составу предстоит продолжить работу по развитию институтов гражданского общества, экспертной оценке региональных законопроектов и общественному контролю.