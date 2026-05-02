Житель Липецкой области бросил бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома

В Липецком округе 38-летнего местного жителя обвиняют в попытке поджога частного дома. Уничтожить чужое имущество злоумышленник намеревался 12 июля прошлого года. По данным пресс-службы областного УМВД, на преступление мужчину толкнула жажда мести. С хозяином дома, во двор которого он бросил бутылку с зажигательной смесью, у него был конфликт. К счастью, возгорание своевременно потушили очевидцы – огонь успел подобраться и охватить лишь входную дверь. Ущерб от действия обвиняемого мог составить 3,3 млн рублей.

Следователь собрал доказательства вины фигуранта, прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд. Приговора мужчина ожидает под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до 5 лет.