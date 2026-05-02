НовостиОбщество2 мая 2026 9:02

Конфликт сотрудников липецкого сельхозпредприятия дошел до прокуратуры и суда

Оскорбившему коллегу нарушителю придется заплатить штраф
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Виновный факт оскорбления женщины не отрицал и подтвердил, что сделал это на фоне сложившихся личных неприязненных отношений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В прокуратуру Добринского округа обратилась сотрудница одной из местных сельскохозяйственных организаций. Женщина сообщила о факте унизительных высказываний в ее адрес со стороны коллеги из смежного отдела. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и приняли меры прокурорского реагирования.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, виновный факт оскорбления женщины не отрицал и подтвердил, что сделал это на фоне сложившихся личных неприязненных отношений.

– Прокурор возбудил в его отношении дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (Оскорбление), по итогам рассмотрения которого суд назначил виновному штраф в размере 3 тысяч рублей, – сообщили в надзорном ведомстве.