В Липецк доставят ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской

20 мая в Липецк привезут ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Его доставят в собор Рождества Христова. Поклониться святыне и попросить помощи прихожане смогут до 27 мая.

По информации Христорождественского кафедрального собора, в храм на Соборную, 4 часть мощей блаженной старицы Матроны привезут по благословению митрополита Липецкого и Задонского Арсения. Ковчег доставят из Тульской епархии – с родины святой. Православных верующих ждут с семи утра до семи вечера без перерыва. Церковнослужители будут совершать молебны с акафистом.