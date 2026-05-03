Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 16:32

Липецкий суд арестовал жителя Москвы, работавшего курьером у мошенников

По заданию аферистов мужчина приехал за деньгами к жертве из поселка Лев Толстой
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Под стражей мужчина будет находиться 2 месяца.

Под стражей мужчина будет находиться 2 месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чаплыгинский районный суд арестовал 45-летнего жителя Москвы. Под стражей мужчина будет находиться 2 месяца. Тем временем стражи правопорядка проведут расследование, чтобы собрать достаточно доказательств его причастности к покушению на мошенничество в особо крупном размере.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, аферисты попытались выманить у жительницы поселка Лев Толстой почти 5 миллионов рублей. Они позвонили женщине, представились сотрудниками Центробанка, убедили ее снять в банке личные сбережения, а потом передать их курьеру якобы для зачисления на безопасный счет.

Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось – потерпевшая вовремя сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Курьера задержали в момент передачи денежных средств. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.