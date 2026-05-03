Липецкий суд арестовал жителя Москвы, работавшего курьером у мошенников

Чаплыгинский районный суд арестовал 45-летнего жителя Москвы. Под стражей мужчина будет находиться 2 месяца. Тем временем стражи правопорядка проведут расследование, чтобы собрать достаточно доказательств его причастности к покушению на мошенничество в особо крупном размере.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, аферисты попытались выманить у жительницы поселка Лев Толстой почти 5 миллионов рублей. Они позвонили женщине, представились сотрудниками Центробанка, убедили ее снять в банке личные сбережения, а потом передать их курьеру якобы для зачисления на безопасный счет.

Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось – потерпевшая вовремя сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Курьера задержали в момент передачи денежных средств. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.