НовостиОбщество4 мая 2026 7:16

Сельхозпредприятие в Липецкой области оштрафовали на 200 тысяч рублей

Организация в очередной раз не выполнила предписание Россельхознадзора
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фото управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В Липецкой области сельхозпредприятие признали виновным в невыполнении в срок предписания Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства. При этом, как сообщили в надзорном ведомстве, организация игнорирует законное требование уполномоченного органа не в первый раз. Учитывая этот факт, суд оштрафовал акционерное общество на 200 тысяч рублей.

– АО «Раненбург-комплекс» вменялось проведение мероприятий по вовлечению в сельскохозяйственное производство земельного участка сельхозназначения площадью не менее 20 гектаров, расположенного в границах Шишкинского сельсовета Чаплыгинского округа. На этом участке ранее была обнаружена свалка бытовых отходов и зарастание сорной растительностью. Требование не исполнено. Ранее за неисполнение аналогичного предписания АО «Раненбург-комплекс» уже привлекалось к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, – сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.