В Липецкой области после 12 часов тревожного режима воздушную опасность отменили

Информации и разрушениях и пострадавших не появилось.

4 мая в 10:40 режим воздушной опасности в Липецкой области отменили. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Красный, а затем желтый уровни действовали в регионе более 12 часов. Напомним, в Минобороны подтвердили информацию об уничтожении над нашей областью вражеских беспилотников. Их сбили в ночные часы и утром в период с 7 до 9 часов.

О разрушениях и пострадавших информации в официальных каналах региональной власти и экстренных служб не появилось.