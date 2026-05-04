51-летнюю женщину и 15-летнюю школьницу сбили автомобилисты в Липецкой области

1 мая под колесами автомобилей в Липецкой области пострадали 2 человека. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 51-летняя женщина и 15-летняя школьница.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщину на улице Осипенко в городе Грязи около полудня сбил 19-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-21120. Пострадавшую с травмами доставили в больницу и оформили в стационар на лечение. Вечером в 20:20 под колеса иномарки в селе Подгорном под Липецком попала девочка-подросток. Наезд на пешехода допустил 70-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан». К счастью, госпитализация школьнице не понадобилась. Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой. По фактам ДТП правоохранители проводят проверки.

