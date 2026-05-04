В Липецке жительницу Владимирской области поймали на краже женской сумки

Действия женщины записала камера уличного наблюдения. Скриншот видео, предоставленного УМВД России по Липецкой области.

В Липецке приехавшую на заработки 35-летнюю жительницу Владимирской области поймали на краже женской сумки, в которой находились беспроводные наушники и банковская карта. Женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ее задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данным областного УМВД России, хозяйка сумки – девочка-подросток – забыла ее на лавочке около дома по улице Московской. Дело было вечером 29 апреля. Злоумышленница, проходя мимо подъезда, забрала чужую вещь с собой. Ее действия записала камера уличного наблюдения. Как установили оперативники, банковской картой фигурантка оплатила покупки в магазинах города на общую сумму 2186 рублей, а потом выбросила ее вместе с сумкой. Наушники злоумышленница решила присвоить. Полицейские их у нее изъяли.

Расследование продолжается. Общий ущерб от действий подозреваемой составил 7 тысяч рублей. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.