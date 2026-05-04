НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:40

Житель Липецкой области украл у сельской библиотеки хозтоваров на 9 тысяч рублей

Неработающий мужчина сбил навесной замок с сарая
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В селе Казаки Елецкого округа 41-летний неработающий местный житель польстился на имущество здешней библиотеки. Он сбил скобу навесного замка, проник в сарай, расположенный на территории учреждения, и украл хозяйственные товары на сумму 9 тысяч рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Оказалось, большую часть похищенного он успел продать за 500 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время расследования с него взяли подписку о невыезде. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.