Набережную, сквер Маркова и склоны Каменного лога в Липецке обработали от клещей

В Липецке ранним утром 4 мая специалисты провели обработку от клещей в сквере имени Маркова, на набережной реки Воронеж и по склонам Каменного лога в районе 19 микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Жителей в целях безопасности просят в течение 3 дней не посещать обработанные места.

По информации липецкой мэрии, на 5 мая запланирована акарицидная обработка следующих локаций:

- микрорайон «Университетский» (лесополоса вдоль ул. Белянского, Дубовая роща, лесополоса слева от областной детской больницы);

- спортивный сквер в Каменном логу;

- территория Каменного лога вдоль пешеходной зоны от парка Победы к 10 микрорайону.