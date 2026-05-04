Онлайн-покупка иномарки обернулась для липчанина утратой 1 млн 150 тысяч рублей

Житель Липецка решил приобрести автомобиль через Интернет. Он нашел сайт, где ему пообещали помочь в подборе и доставке заграничной машины. Дальнейшее общения якобы с поставщиком продолжилось в мессенджере. После подписания договора, липчанина попросили перевести сначала 345 тысяч рублей за таможенный сбор, затем 805 тысяч рублей – за сам автомобиль. Позднее компания потребовала еще большую сумму – 1,4 млн рублей за утилизационный сбор. Засомневавшись в правомерности таких действий, потерпевший обратился в полицию.

– Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.