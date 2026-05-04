С января по март липчане оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов

C января по март жители Липецкой области оформили около полутора тысяч ипотечных жилищных кредитов. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, это на 63% больше, чем год назад. Общая сумма выдач составила 5,3 миллиарда рублей (рост на 68%).

Уточняется, что пик выдач пришелся на январь – тогда липчане заключили договоров на 2,1 млрд рублей. Специалисты говорят, что во многом это было связано со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Ограничение ввели для того, чтобы в первую очередь поддерживать семьи, которым действительно нужно улучшить свои жилищные условия.

По словам экспертов, после изменения условий по наиболее востребованной ипотеке с господдержкой в феврале объем кредитования ожидаемо снизился до 1,4 млрд рублей. В марте банки оформили договоров на 1,8 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в начале весны составил 3,5 млн рублей, средний срок – 20,5 лет, а средневзвешенная процентная ставка – 9,4%.

– Банк России продолжает сдерживать рост кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого используются так называемые макропруденциальные инструменты. Они, прежде всего, распространяются на граждан, которые могут тратить на выплаты по кредиту больше половины своего дохода. На практике именно такие заемщики чаще допускают просрочки. Меры регулятора защищают людей от попадания в долговую яму, – рассказал управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.