Прогулка на чужой «семерке» закончилась для 19-летнего липчанина уголовным делом

Проехав небольшое расстояние, легковушка заглохла. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Липецке обратился 26-летний местный житель. Он заявил об угоне автомобиля ВАЗ-2107 от дома по улице Студеновской. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался горожанин 19 лет. На чужой «семерке» он решил покатать приятелей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, молодой человек признался в содеянном. Угонщик рассказал, что повредил замок зажигания и завел машину. Потом пригласил покататься своих знакомых, которые не знали, что автомобиль принадлежит другому человеку. Проехав небольшое расстояние, легковушка заглохла. Завести двигатель фигурант больше не смог.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой части статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, – уточнили в ведомстве.