НовостиОбщество5 мая 2026 7:20

В Липецкой области оператора по обращению с ТКО наказали за вывоз мусора не по графику

Руководителя предприятия оштрафовали на 12 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Региональный оператор по обращению с ТКО вывозил мусор с нарушением графика.

В Воловском округе выявили нарушения закона в области охраны окружающей среды. По информации пресс-службы областной прокуратуры, региональный оператор по обращению с ТКО вывозил мусор несвоевременно. Из-за нарушения графика вблизи контейнерных площадок выросли горы отходов.

– Прокуратура внесла в организацию представление. Также на основании постановления прокурора руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Ему назначен штраф в размере 12 тысяч рублей, – сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в настоящее время оператор по обращению с ТКО устранил нарушения.