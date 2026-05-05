В Липецке автослесарь пообещал клиенту запчасти по закупке и исчез с его деньгами

На время расследования с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, фигурант работал автослесарем. Одному из клиентов автомастерской он пообещал помочь в приобретении запчастей на машину по закупочным ценам. За такую услугу мужчина перевел на банковский счет злоумышленника 64 800 рублей. К оговоренному сроку заказчик обещанные запчасти не получил, а автослесарь уволился и перестал выходить на связь.

Обманувшего клиента бывшего работника автомастерской нашли. На время расследования с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.