5 мая 2026 9:48

Жителя Липецкой области осудили за оформленный на коллегу кредит

Мужчине дали 200 часов обязательных работ
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

В Тербунском судебном участке рассмотрели уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчину признали виновным в мошенничестве.

Уточняется, что подсудимый обманул своего коллегу. Воспользовавшись доверием потерпевшего, он получил доступ к его телефону и банковскому приложению и оформил на имя мужчины кредит на сумму 150 тысяч рублей. Деньги злоумышленник перевел на свой счет и потратил на личные нужды.

– В ходе судебного заседания подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Причиненный банку ущерб он возместил в полном объеме, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Виновному назначили 200 часов обязательных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.