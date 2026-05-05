НовостиПроисшествия5 мая 2026 10:17

49-летнего липчанина подозревают в убийстве мужчины, совершенном 1 мая

Потерпевший скончался от ножевых ранений в грудную клетку, шею и лицо
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
При допросе в присутствии защитника подозреваемый признался в содеянном.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 49-летнего горожанина подозревают в убийстве мужчины. Возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, 1 мая на улице Московской в машине знакомого фигурант распивал спиртные напитки с ним и соседом. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник взял нож и нанес 49-летнему пассажиру множественные удары в грудную клетку, шею и лицо. От полученных ранений потерпевший скончался. Орудие убийства фигурант выбросил в палисадник.

– Следователем и криминалистом регионального СК России проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы особо тяжкого преступления. При допросе в присутствии защитника подозреваемый признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, а также указал место, где находился нож, – сообщили в областном СУ СК России.

Подозреваемого в убийстве суд заключил под стражу. Расследование продолжается. Назначены судебные экспертизы. Мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.