49-летнего липчанина подозревают в убийстве мужчины, совершенном 1 мая

При допросе в присутствии защитника подозреваемый признался в содеянном. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 49-летнего горожанина подозревают в убийстве мужчины. Возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы областного Следственного комитета, 1 мая на улице Московской в машине знакомого фигурант распивал спиртные напитки с ним и соседом. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник взял нож и нанес 49-летнему пассажиру множественные удары в грудную клетку, шею и лицо. От полученных ранений потерпевший скончался. Орудие убийства фигурант выбросил в палисадник.

– Следователем и криминалистом регионального СК России проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы особо тяжкого преступления. При допросе в присутствии защитника подозреваемый признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, а также указал место, где находился нож, – сообщили в областном СУ СК России.

Подозреваемого в убийстве суд заключил под стражу. Расследование продолжается. Назначены судебные экспертизы. Мужчине грозит от 6 до 15 лет колонии.