НовостиОбщество5 мая 2026 10:32

Число обращений липчан в областной Следственный комитет возросло на 44%

За три месяца за помощью в следком обратились 1856 человек
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В ведомстве подчеркивают, что такие изменения свидетельствуют о повышении доверия граждан. Фото СУ СКР по Липецкой области.

В СУ СКР по Липецкой области зафиксировали существенный рост обращений граждан – на 44 процента. По данным ведомства, в I квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную следственного комитета.

В ведомстве подчеркивают, что такие изменения свидетельствуют о повышении доверия граждан и удобстве электронных форм взаимодействия со следственными органами.