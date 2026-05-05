Число обращений липчан в областной Следственный комитет возросло на 44%

В СУ СКР по Липецкой области зафиксировали существенный рост обращений граждан – на 44 процента. По данным ведомства, в I квартале на рассмотрение поступило 1856 заявлений. В аналогичном периоде прошлого года их было 1286. Уточняется также, что жители региона в три раза чаще стали использовать для обращения интернет-приемную следственного комитета.

В ведомстве подчеркивают, что такие изменения свидетельствуют о повышении доверия граждан и удобстве электронных форм взаимодействия со следственными органами.