5 мая в Минобороны РФ сообщили о сбитых над Липецкой областью БПЛА

5 мая в период с 9:00 до 14:00 дежурные средства ПВО перехватили над Липецкой областью вражеские беспилотники. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Регион в очередной раз оказался в числе атакованных ВСУ субъектов нашей страны.

– Уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Чувашской Республики, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, красный уровень над Липецкой областью объявили 5 мая в 10:27. Около часа дня его сменил желтый. Пока тревожный сигнал не отменили. Воздушная опасность сохраняется на территории всего региона.