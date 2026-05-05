Тербунский рубеж в 1942-1943 годах был стратегической линией обороны на пути наступления фашистских войск. Фото СУ СКР по Липецкой области.

Липецкие следователи исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Толканева. Фронтовик давно хотел посетить мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» – место, где в период огненного лихолетья проходили самые ожесточенные бои. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы руководитель Следственного комитета Липецкой области Евгений Шаповалов поздравил Петра Кирилловича и пригласил в долгожданную поездку.

В региональном следкоме напомнили, что Тербунский рубеж в 1941-1943 годах был стратегической линией обороны на пути наступления фашистских войск. Здесь шли кровопролитные танковые и пехотные сражения, в которых участвовали тысячи советских солдат. Наступление противника удалось остановить ценой огромных потерь – почти 30 тысяч бойцов положили свои жизни на алтарь Победы. Ежегодно поисковые отряды находят здесь останки солдат и перезахоранивают их с воинскими почестями.

– Когда наши автомобили подъехали к мемориалу Тербунского рубежа, Петр Кириллович, по его словам, будто снова перенесся во время боев. Вместе с сотрудниками следственного управления, представителями власти и юнармейцами он возложил цветы к могиле неизвестного солдата, почтил память павших Минутой молчания, написал трогательный отзыв в музее, – рассказали в пресс-службе липецкого следкома.

Петр Кириллович Толканев участвовал в Смоленской, Витебско-Оршанской и Шауляйской стратегических операциях, прошел всю Белоруссию. В 1944 году его тяжело ранили в Прибалтике. Больше года он лечился в госпитале. Оставшийся в руке осколок до сих пор служит напоминанием о тяжелом времени.