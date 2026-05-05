Липецкие следователи исполнили мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Толканева. Фронтовик давно хотел посетить мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» – место, где в период огненного лихолетья проходили самые ожесточенные бои. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы руководитель Следственного комитета Липецкой области Евгений Шаповалов поздравил Петра Кирилловича и пригласил в долгожданную поездку.
В региональном следкоме напомнили, что Тербунский рубеж в 1941-1943 годах был стратегической линией обороны на пути наступления фашистских войск. Здесь шли кровопролитные танковые и пехотные сражения, в которых участвовали тысячи советских солдат. Наступление противника удалось остановить ценой огромных потерь – почти 30 тысяч бойцов положили свои жизни на алтарь Победы. Ежегодно поисковые отряды находят здесь останки солдат и перезахоранивают их с воинскими почестями.
– Когда наши автомобили подъехали к мемориалу Тербунского рубежа, Петр Кириллович, по его словам, будто снова перенесся во время боев. Вместе с сотрудниками следственного управления, представителями власти и юнармейцами он возложил цветы к могиле неизвестного солдата, почтил память павших Минутой молчания, написал трогательный отзыв в музее, – рассказали в пресс-службе липецкого следкома.
Петр Кириллович Толканев участвовал в Смоленской, Витебско-Оршанской и Шауляйской стратегических операциях, прошел всю Белоруссию. В 1944 году его тяжело ранили в Прибалтике. Больше года он лечился в госпитале. Оставшийся в руке осколок до сих пор служит напоминанием о тяжелом времени.