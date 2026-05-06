Троих жителей Липецка обвиняют в массовом производстве контрафактного алкоголя

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело о контрафакте на сумму более 2,8 миллиона рублей. По информации надзорного ведомства, в производстве поддельного алкоголя, его хранении и перевозке с целью сбыта обвиняют троих жителей Липецка.

– Они оборудовали на окраине города цех, в котором изготовили не менее 4 430 бутылок контрафактного алкоголя с этикетками производителей известных марок дорогостоящего спиртного, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что вину в совершении указанных преступлений злоумышленники не признали. Дальнейшую их участь решит суд. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.