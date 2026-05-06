С продавца за неисправный утюг липчанка взыскала его тройную стоимость

Жительнице Липецка удалось взыскать с недобросовестного продавца тройную стоимость неисправного утюга. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, женщина купила бытовой прибор в сентябре 2024 года. За него она заплатила 11 500 рублей. Позже обнаружилось, что при включении утюг не нагревался. После получения заключения от сервисного центра о неремонтопригодности прибора липчанка почтой направила продавцу претензию о возврате полной стоимости товара. Бумага осталась без ответа. Женщина снова направила документ, но уже при помощи курьерской службы на юридический адрес продавца. Вручение не состоялось, поскольку курьера не впустили. И только в феврале 2025 года после повторного направления претензии курьером ответчик вернул покупателю стоимость неисправного товара. Липчанка решила обратиться в суд с требованием о взыскании с продавца неустойки, штрафа, морального вреда, судебных и почтовых расходов.

– Ответчик иск не признал, в обоснование своей позиции заявил, что нет оснований для взыскания неустойки и штрафа, поскольку истец не предупреждал его о направлении курьера, в связи с чем вручение не состоялось. Суд с таким выводом не согласился, – сообщили в пресс-службе судов региона.

В итоге с недобросовестного продавца в пользу истца взыскали в общей сложности почти 32 тысячи рублей.