В Липецке владельца «ГАЗа» оштрафовали за рекламу на кузове автомобиля

Автомобиль появился в парковочном кармане на улице Космонавтов в октябре 2025 года. Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

В Липецке 26-летнего владельца автомобиля «ГАЗ» обвинили в административном правонарушении за размещенную на кузове рекламу. Судом установлено, что молодой человек переделал транспортное средство в рекламную конструкцию, после чего машина утратила свои первоначальные функции.

– Автомобиль, рекламирующий выкуп авто, был припаркован в октябре 2025 года в парковочном кармане на улице Космонавтов, после чего по назначению не использовался. При этом после покупки транспортного средства его владелец не поставил автомобиль на учет в ГИБДД, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Владельцу «ГАЗа» назначили наказание в виде административного штрафа. Липчанину придется заплатить 3 тысячи рублей.