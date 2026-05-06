Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 12:58

Житель Липецка оскорбил в переписке бывшую жену и теперь заплатит штраф

Мужчину наказали за административное правонарушение
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Постановлением суда бывшего мужа потерпевшей наказали на 3 тысячи рублей.

Постановлением суда бывшего мужа потерпевшей наказали на 3 тысячи рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Липецка привлекли к ответственности за оскорбление собеседника в мессенджере. 35-летнего мужчину признали виновным в административном правонарушении и назначили штраф.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, липчанин допустил оскорбительные выражения в переписке с бывшей женой. Поскольку сообщения подобного содержания приходили от него регулярно, женщина не выдержала и решила обратиться в правоохранительные органы. В итоге правонарушителя наказали на 3 тысячи рублей.