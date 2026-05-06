Липецкий фестиваль «Сиреневый рай» не будут проводить из-за угроз атаки БПЛА

Министерство экологии и природных ресурсов Липецкой области приняло решение не проводить в этом году фестиваль «Сиреневый рай». Причиной стали угрозы атаки БПЛА. Массовое мероприятие, которое планировали организовать 16 и 17 мая в Становлянском округе, отменили в целях безопасности посетителей и участников праздника.

В правительстве региона заверили, что организаторы гарантируют полный возврат средств как гостям фестиваля, уже купившим билеты, так и мастерам, которые арендовали торговые точки в рамках ярмарки и оплатили их.