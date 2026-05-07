НовостиОбщество7 мая 2026 7:54

Упавшей в автобусе жительнице Липецкой области выплатят 700 тысяч рублей

Из-за экстренного торможения женщина получила перелом позвоночника
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Аварии можно было бы избежать, если бы водители автобуса и легковушки проявили достаточную осмотрительность и не нарушили ПДД.

Грязинский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины, получившей перелом позвоночника в результате падения в маршрутном автобусе. Тяжелую травму пострадавшая получила 27 марта 2024 года.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пассажирка упала из-за экстренного торможения, которое применил водитель, пытаясь не допустить столкновения с идущим впереди автомобилем. Водитель легковушки в этот момент перестраивался в его полосу движения с нарушением правил. Автотехническая экспертиза установила, что аварии можно было бы избежать, если бы оба водителя проявили достаточную осмотрительность и не нарушили ПДД.

Суд обязал собственника легкового автомобиля и предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки, выплатить истцу 700 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда и судебных издержек.