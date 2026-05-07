В Липецке на обновленной Доске почета разместили портреты 30 работников региона

Портреты размещены на Доске почета, а имена внесены в книгу «Трудовая слава Липецкой области». Фото – MAX-канал губернатора Игоря Артамонова.

В Липецке открыли обновленную Доску почета. На ней разметили портреты 30 работников региона, каждый из которых достиг высоких результатов в своей профессии. В их числе – медработники, педагоги, труженики сельского хозяйства, инженеры, артист, журналист и водитель трамвая. Кандидатов, по словам губернатора Игоря Артамонова, выдвигали коллективы предприятий и организаций.

– Для них 2025-й стал годом профессиональных достижений и признания. Так решили их коллеги: именно предприятия и организации выдвигали достойных. Портреты размещены на Доске почета, а имена внесены в книгу «Трудовая слава Липецкой области». Кроме того, каждый отмеченный получит денежную премию. А еще под фотографиями есть QR-код. По нему можно узнать о трудовом пути людей, на которых действительно стоит равняться, – сообщил глава региона в своем MAX-канале.