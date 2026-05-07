С водоканала в Липецкой области взыскали более 2 млн рублей долгов по зарплате

Благодаря вмешательству прокуратуры права граждан восстановлены. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С водоканала в Чаплыгинском округе взыскали более 2 миллионов рублей задолженности по зарплате. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, труд работников предприятия не оплачивался два месяца.

– Установлено, что у предприятия за период с марта по апрель 2026 года образовалась задолженность по заработной плате перед 63 работниками. Прокурор внес руководителю организации представление с требованием устранить нарушения закона, – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что благодаря вмешательству прокуратуры права граждан восстановлены – зарплату за указанный период сотрудникам уже полностью выплатили.