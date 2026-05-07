Липчанин изготовил однозарядный пистолет и пытался застрелить двух собак

В Лебедянском округе вынесли приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении и ношении огнестрельного оружия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, виновным признали 48-летнего жителя села Троекурово.

В суде доказано, что 9 октября прошлого года мужчина в своей квартире, используя подручные материалы, изготовил однозарядный пистолет. Вечером он взял его с собой, пришел к общежитию местной агрофирмы и намеревался застрелить собак, обитающих на прилегающей к зданию территории. По словам злоумышленников, животные якобы загрызли двух его коз и овцу. Осуществить задуманное мужчине помешали работники агрофирмы. Они отобрали у него оружие и сообщили о произошедшем в полицию.

Суд назначил виновному 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, мужчину обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.