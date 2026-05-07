Директора автомагазина в Липецке подозревают в хищении товаров на 780 тысяч рублей

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке директора автомагазина подозревают в хищении товарно-материальных ценностей. Ущерб составил 780 тысяч рублей. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, 33-летний подозреваемый в период с ноября 2024 года по июль 2025-го присваивал товары и продавал их своим знакомым по стоимости ниже рыночной. Чтобы скрыть следы преступления, часть вырученных денежных средств злоумышленник вносил в кассу, остальными распоряжался по своему усмотрению.

Расследование продолжается. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.