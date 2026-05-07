В Липецкой области работники газовой отрасли помогли очистить от мусора 80 га леса

Совместный субботник Грязинского лесничества и газовиков состоялся в третий раз. Фото министерства лесного хозяйства Липецкой области.

В Липецкой области 100 сотрудников четырех филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» провели экологический субботник. По информации регионального министерства лесного хозяйства, 5 мая они очистили от мусора 80 гектаров лесных насаждений Плехановского участкового лесничества ОКУ «Грязинское лесничество».

– Представители инженерно-технического центра, управления аварийно-восстановительных работ, управления материально-технического снабжения и комплектации, управления технического транспорта и специальной техники собрали более девяти тонн мусора. Такой результат свидетельствует о том, с какой любовью к лесу и ответственностью работники газовой отрасли отнеслись к этому мероприятию, – рассказали в ведомстве.

Уточняется также, что совместный субботник Грязинского лесничества и газовиков состоялся в третий раз.