Липчанка украла у подруги 57 тысяч рублей, пообещав внести предоплату за мебель

В Липецке скамья подсудимых ожидает местную жительницу, обманувшую подругу. Ей злоумышленница пообещала внести предоплату за мебель для дома, но делать этого не стала, а деньги присвоила. Фигурантку обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, липчанка предложила подруге помощь в приобретении мебели в специализированном магазине, в котором когда-то работала. Женщина согласилась и отдала более 57 тысяч рублей. Оказалось, никакого заказа злоумышленница оформлять даже не собиралась.

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала, но ущерб потерпевшей до настоящего времени не возместила. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.