Липецкие полицейские разместили на стеклах служебных машин портреты героев войны

В праздничные дни автотранспорт с портретами победителей будет патрулировать улицы в городах и селах. Фото УМВД России по Липецкой области.

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы сотрудники полиции Липецкой области присоединились к всероссийской патриотической акции «Бессмертный автополк». Стражи правопорядка разместили на стеклах служебных автомобилей портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в праздничные дни служебный автотранспорт с портретами победителей будет в круглосуточном режиме патрулировать улицы в городах и селах, напоминая о доблести фронтовиков и отдавая им дань признательности за немеркнущий в веках подвиг.