В День Победы главный музей Липецкой области можно будет посетить бесплатно

9 мая главный музей Липецкой области можно будет посетить бесплатно. Речь о музее краеведческом по адресу: улица Ленина, 25. Его сотрудники в честь 81-й годовщины Великой Победы приготовили для гостей особенную и насыщенную программу. Об этом стало известно из сообщения регионального правительства.

В 12:00 здесь начнется иммерсивная экскурсия «Один из первых!» о подвиге Михаила Водопьянова и спасении челюскинцев. В 13:00 желающие смогут принять участие в мастер-классе «Навыки спецназа, тактическая медицина и интерактивный тир». В 14:00 организаторы проведут экскурсию «Их именами названы города» о липецких Героях Советского Союза. В 15:00 состоится торжественный концерт военных песен от Детской школы искусств №1 им. М.И. Глинки. В 16:00 посетителей ждет экскурсия под названием «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны».

Уточнить информацию жители региона могут по телефону: +7 (901) 910-16-87.