«Низкий вам поклон, ветераны!»: в Липецкой области чествуют героев 81-й годовщины Победы

Фото: Драчев Константин

В этом году Липецкая область с особым трепетом встретила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Героев торжества поздравила компания «ФосАгро-Липецк», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»).

В Тербунском и Краснинском районах, где работают центры дистрибуции «ФосАгро-Липецк», представители компании навестили ветеранов и по традиции вручили им подарки. Такие мероприятия ежегодно проходят во всех регионах присутствия сети «ФосАгро-Регион».

«Выражаем глубокое почтение и благодарность защитникам родной земли, многие посвятили свою жизнь после войны сельскому хозяйству, их труд живет сегодня в каждом колосе липецких полей. Их жизнь – пример для всех поколений», – отметил директор «ФосАгро-Липецк» Олег Двойкин.

Десять тружеников тыла Краснинского района получили персональные поздравления и подарки от «ФосАгро-Липецк». В списке – настоящие легенды своей малой родины: Михаил Потапов, Лидия Королева, Лариса Жабоедова, Зинаида Шумская, Надежда Акимова, Анна Горбунова, Александра Бабина, Елизавета Сальникова, Зинаида Арбатовичуте, Александра Савина.

Каждое имя – это целая жизнь, отданная восстановлению разрушенной страны. Многие из них начинали работать подростками, недосыпали, недоедали, но верили: «Все для фронта, все для Победы!». И сегодня, спустя 81 год, их подвиг не забыт.

Одной из тех, кто принял поздравления, стала Надежда Федоровна Акимова, родившаяся 7 сентября 1930 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 11 лет. Юная Надя училась в школе, но книжек не было, один учебник на весь класс. В 1942 году школу перенесли в Дом культуры на Лысовке. А уже с 13 лет, в 1943 году, Надежда Федоровна пошла работать в колхоз. Полола просо, ходила за водой, рвала траву, стригла овец и баранов – все это входило в обязанности юной труженицы. Ей приходилось помогать семье, так как отец умер еще в 1939 году от болезни. Позже Надежда Федоровна вернулась в школу, окончила 7 классов и снова пошла работать в колхоз.

Почетный гражданин Краснинского района Михаил Никитович Потапов проработал в школе райцентра 44 года, 12 из которых – на должности директора. Учитель с большой буквы преподавал черчение, изобразительное искусство и машиноведение. Добрый, справедливый, в меру строгий, умеющий найти подход к каждому ребенку. За верность любимому делу Михаил Никитович по достоинству отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ему присвоено звание «Отличник народного просвещения Российской Федерации», а также ряд Почетных грамот и Благодарственных писем обкома и райкома КПСС, областного и районного отделов образования.

В Тербунском районе поздравления и подарки от компании «ФосАгро-Липецк» получили бывшие узники фашистских концлагерей. В их числе жители Тербунского района: Анна Золотухина, Александра Прохорова, Мария Ушакова, Мария Попова, Валентин Кострыкин, Анна Глазунова.

Анна Кирилловна Золотухина, ставшая в годы войны узницей фашистских концлагерей, даже сейчас, спустя десятки лет, не залечила всех ран, причиненных войной. Трудно осознать, что творили фашисты в лагерях смерти. Как взрослых, так и детей морили голодом, зверски истязали побоями, непосильным трудом, пытками, убивали в газовых камерах. Многие дети погибли в концлагерях от болезней, голода и побоев. Анна Кирилловна помнит жуткий голод: как однажды ей удалось найти корку хлеба, но фашист забрал у нее еду. Эти слезы и это воспоминание навсегда врезались в память женщины, пережившей ужасы лагерей.

Слезы и улыбки, радость и печаль – все вмещает этот великий день, День Победы. Пусть он озаряет лица ветеранов счастьем, от внимания и заботы. Память о героизме и стойкости фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны жива в сердцах благодарных потомков.

