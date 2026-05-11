За поездку без прав после лишения липецкому автомобилисту грозит до года колонии

Полицейские остановили иномарку в селе Кривополянье. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Чаплыгине возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, лишенного права управления и снова нарушившего ПДД. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, полицейские получили информацию о том, что неоднократно судимый за нетрезвое вождение автомобилист сел за руль машины «Деу Нексия». Автоинспекторы приняли меры к задержанию злостного правонарушителя. Они остановили иномарку в селе Кривополянье, отстранили водителя от управления и доставили в отдел полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный лишен водительских прав до 2029 года. Из колонии, где отбывал наказание за повторную пьяную езду, его освободили совсем недавно. Со слов фигуранта, он был уверен, что в этот раз отделается только штрафом, и решил съездить в соседнее село.

Расследование продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на автомобиль задержанного. Мужчине снова грозит лишение свободы на срок до одного года.