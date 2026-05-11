Липецкие врачи спасли 59-летнего мужчину от инфаркта и ишемического инсульта

Сначала врачи установили стент в сонную артерию, затем провели аорто-коронарное шунтирование на сердце.

В Липецкой областной клинической больнице спасли 59-летнего мужчину от инфаркта и ишемического инсульта. С этой «двойной угрозой» пациент экстренно поступил в кардиологическое отделение. В ходе дообследования у него выявили критическое поражение сосудов сердца и сужение сонной артерии на 90%.

– Нужно было одновременно оперировать сердце и сосуды шеи. Врачи выбрали тактику двух операций в один день. Сначала эндоваскулярные хирурги установили стент в сонную артерию, чтобы восстановить кровоток в мозге. Затем провели аорто-коронарное шунтирование на сердце, – сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Обе сложнейшие операции провели в течение одних суток. Уточняется, что в настоящее время пациент уже дома в стабильном состоянии. Его здоровью ничего не угрожает.