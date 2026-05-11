Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

12 мая часть жителей Липецка останется без света. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Свет обещают отключить в 9:00 потребителям по адресам: ул. Плеханова д. 49, 51а, 53а, 59; ул. Угловая д. 26а; ул. В. Высоцкого д. 16, 26, 5; Лазурный переулок д. 6; ул. Михаила Кольцова д. 33, 43, 49, 58, 66; с. Ильино; Чаплыгинское шоссе д. 2.

Подачу электроэнергии планируют возобновить к 17:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8-800-220-02-20.