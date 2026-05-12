Липчанина осудят за ложное сообщение о взрывном устройстве в пакете с продуктами

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании учреждения, предоставляющего социальные услуги. Напомним, об инциденте стало известно 4 марта. О задержанном злоумышленнике сообщили в региональном УМВД России.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что мужчина остался недоволен обслуживанием и решил отомстить персоналу. В здание он пришел с пакетом и заявил, что в нем находится взрывное устройство. Оставив пакет в одном из помещений, горожанин спокойно удалился. Руководство учреждения сообщило о произошедшем в полицию. На место оперативно прибыли правоохранители. Они обследовали здание и прилегающую территорию и не обнаружили никаких опасных предметов и веществ. В оставленном мужчиной пакете находились продукты питания.

Расследованное уголовное дело направили в суд. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.