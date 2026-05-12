НовостиОбщество12 мая 2026 7:51

В липецком парке Молодежный в новой Аллее памяти высадили несколько десятков лип

Молодые деревья посадили в честь 81-й годовщины Великой Победы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Липы посадили сотрудники научно-производственного объединения «Киловатт».

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

В Липецке в парке Молодежный появилась новая Аллея памяти. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ней высадили несколько десятков лип. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, молодые деревья посадили сотрудники научно-производственного объединения «Киловатт».

– Новая аллея стала символом памяти о героях войны, благодарности поколению победителей и уважения к истории нашей страны. Липы будут расти вместе с памятью о подвиге людей, которые отстояли мир и свободу, – прокомментировали в мэрии Липецка.