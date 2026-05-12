О вынесенном решении заявителей уведомят через портал Госуслуг. Фото пресс-службы отделения СФР по Липецкой области.

В мае липецкое отделение СФР беззаявительно пересмотрит право на единое пособие многодетным семьям, которые в этом году обращались с заявлением на продление выплаты и получили отказ по причине превышения дохода. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что речь идет о превышении не более чем на 10 %.

– Доход на каждого члена многодетной семьи должен быть не более 17 290, 9 рубля. Напомним, прожиточный минимум в регионе в расчете на душу населения в 2026 году составляет 15 719 рублей. Превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению выплаты. О вынесенном решении заявителей уведомят через портал Госуслуг, – уточнили в отделении СФР по Липецкой области.

Многодетным родителям, которые хотят продлить получение имеющейся выплаты в 2026 году с учетом новых правил, нужно соблюсти сроки. Заявление в Отделение СФР по Липецкой области следует подать в последний месяц периода назначения пособия либо в течение трех месяцев после окончания выплаты.