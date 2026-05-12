В Липецкой области в ближайшие часы ожидается гроза

В ближайшие 2-4 часа в Липецкой области ожидается гроза. Опасное природное явление будет сохраняться в течение всего дня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Жителей просят соблюдать меры безопасности. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными за рулем и не парковать машины в потенциально опасных местах. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Взрослых просят не оставлять детей без присмотра.

О возникновении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить по телефонам: 101 или 112.